Cinemaserietv.it - Sanremo 2025 su TV Sorrisi e Canzoni: Achille Lauro e Fedez vicini nel Corona-gate

Leggi su Cinemaserietv.it

Con l’uscita della copertina di Tvdedicata a, possiamo dire che il conto alla rovescia per l’inizio del Festival è ufficialmente iniziato. Carlo Conti è al centro della foto di gruppo nella quale si scorgono, tra gli altri, Cristicchi, Gabbani, Noemi, Giorgia, Elodie,, Rose Villain, Marcella, Massimo Ranieri e tanti altri.Come hanno sottolineato in molti, dalla copertina dispicca l’assenza di Emis Killa, che si è ritirato nei giorni scorsi, a seguito di un provvedimento giudiziario nei suoi confronti. Fa sorridere chesiano posizionati fianco a fianco, in un’edizione che li vede coinvolti, insieme a Chiara Ferragni, Angelica Montini (ex amante di) e Tortino – ex di Angelica, nelche sta tenendo banco da giorni e che continuerà a far discutere anche durante, visto chefarà altre rivelazioni su Ferragni il 10 febbraio.