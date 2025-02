Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, sconcerto per la foto di Clara: un dettaglio proprio non torna | Guarda

Qualcosa nonnella consueta copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata al Festival di. O meglio, tutta colpa di un effetto ottico. Per l'edizione, ecco i 29 big posare per la rivista. Peccato però che sui social qualcuno si sia divertito a commentare l'immagine. Il motivo?, che posa seduta tra Tony Effe e Massimo Ranieri, sembra apparire con 6 dita nella mano sinistra. Tanto che è intervenuta la diretta interessata attraverso una storia su Instagram: "Raga giuro che ho 5 dita ma adorerei comunque". E dopo le sue parole, anche Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto dire la sua ironizzando: "ti volevamo rassicurare, nella copertina non ti abbiamo aggiunto neanche un dito!". In realtà, se si ingrandisce lasi nota che quello che da lontano pare un dito in più, altro non è che il vestito della cantante.