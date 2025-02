Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2025, l’annuncio di Carlo Conti ospite da Alessandro Cattelan: ”I monologhi sono un pó passati, non li faremo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

di Supernova, il podcast di, si rivela sul Festival di. Un’importante novità, annuncia il direttore artistico, è che quest’anno non ci sarannodi: “Nientedi Supernova, il podcast disi è lasciato andare sulla nuova edizione del Festival diraccontandosi e rivelando alcune curiosità sulla kermesse musicale italiana più attesa che, quest’anno, prenderà il via l’11 febbraio. “Conun colpo di tosse diventa un terremoto, ma è la bellezza del festival. È come quando gioca la Nazionale ai mondiali, tutti diventiamo ct, conduttori, direttori artistici, vogliamo dire la nostra. Ma mentre il commento prima si faceva il giorno dopo al bar, adesso con i social è in tempo reale”.