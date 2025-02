Superguidatv.it - Sanremo 2025, intervista a Maria Tomba: “Le critiche sull’aspetto fisico mi hanno ferita ma ora ci rido su. Fedez mi ha spinto a credere in me stessa. Sul palco di Sanremo canterò per mio padre”

a 23 anni parla come se ne avesse il doppio a causa di una vita che le ha regalato gioie ma anche dolori. Essere in gara tra le Nuove Proposte aè sicuramente per lei un’occasione per farsi conoscere al pubblico. Porterà il brano “Goodbye (voglio Good Vibes), un titolo difficilmente equivocabile in cui parla di quanto sia importante dire addio alle cattive vibrazioni. Un inno alla positività, alla spensieratezza che cela un messaggio profondo, quello di andare oltre le apparenze. Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusiva.In merito al brano che porterà a, ha dichiarato: “Ho lavorato con il mio team arrivando già con un’idea ben chiara di quello che volevo dire. Ogni brano ha una genesi diversa. Ci sono brani che scrivo di getto con il mio pianoforte e altri invece che scrivo in team.