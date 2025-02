Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, ecco il nuovo regolamento del Festival: come funziona il voto e cosa accade nelle cinque serate

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carlo Conti, già alla guida di tredal 2015 al 2017, in qualità di direttore artistico ha stilato con la Rai ildi ““.le novità, il sistema die il programma serata per serata della 75° edizione della kermesse.LE NOVITA’Il direttore artistico ha deciso di riproporre la divisione per categorie: da una parte i 29 “Big” e dall’altra il ritorno delle “Nuove Proposte” con 4 artisti in gara. La serata delle “Cover” e dei duetti avrà unsistema di votazione che non influirà sulla vittoria finale del. Gli artisti in gara possono esibirsi insieme. Alla fine dellenon sarà resa nota la classifica completa,va negli ultimi anni, ma solo la top five. Conti svelerà però solo i nomi deicantanti senza fornire l’ordine di piazzamento.