Sanremo 2025 Carlo Conti e l’annuncio definitivo | Niente monologhi al Festival E poi | Fedez e Tony Effe? Scelti prima del dissing

Ospite di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, il direttore artistico delracconta curiosità e dettagli sulla preparazione deldi, al via l’11 febbraio. «Conun colpo di tosse diventa un terremoto, ma è la bellezza del», dice il conduttore, chiacchierando con Cattelan che lo affiancherà nella serata finale del 15 febbraio e condurrà il “Dopo”. «È come quando gioca la Nazionale ai mondiali, tutti diventiamo ct, conduttori, direttori artistici, vogliamo dire la nostra –nua -. Ma mentre il commentosi faceva il giorno dopo al bar, adesso con i social è in tempo reale».ribadisce, però, di vivere «con grande serenità» l’attesa. «Non vedo l’ora di essere lì: penso a divertirmi, la responsabilità che sento è la scelta dei brani dei Big».