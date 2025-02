Romadailynews.it - Sanita’: Gualtieri, nuovi parcheggi gratuiti a Ifo Roma atto di buonsenso

La realizzazione dispazi dio e di aree verdi gratuite agli Istituti fisioterapici ospitalieri (Ifo) a“e’ undi”. Lo ha detto il sindaco di, Roberto, nel corso della presentazione del progetto per la realizzazione dispazi dio e di aree verdi agli Ifo. “Questo – ha spiegato – e’ un presidio sanitario importante. Sono qui perche’ ho capito che era una cosa importante. Si tratta di un tema cruciale. Uno dei paradossi della citta’ e’ che le cose rimangono per anni ferme, in un limbo, e non si riescono a risolvere. Questo e’ un tema meritevole che mostra l’impegno e il supporto al Municipio.Undicontro un limbo di opacita’ amministrativa. Siamo quindi felici di investire per colmare questo gap e realizzare deia norma con materiali innovativi – ha aggiunto – e cogliere l’opportunita’ per riqualificare un’area da mettere al servizio del territorio, nonche’ riportare un po’ di qualita’ urbana insieme alla funzionalita’ dell’accessibilita’ a un istituto strategico come questo.