Oasport.it - Sander Skotheim stabilisce il nuovo primato europeo nell’eptathlon

Leggi su Oasport.it

La stagione dell’atletica leggera internazionale ha emesso i primi vagiti e già ci sono dei riscontri di particolare attenzione. È il caso di quanto accaduto nel corso della tappa del World Athletics Combined Events Tour tenutosi a Tallinn (Estonia). Il riferimento è alla prestazione di.Con lo score di 6484, il norvegese ha stabilito ilrecorddi questa specialità, salendo al quinto posto della classifica alltime. Chiudendo la sua avventura in terra estone con i 1000 metri in 2:37.85,ha aggiunto cinque punti rispetto al precedentecontinentale del detentore del record mondiale del decathlon, il francese Kevin Mayer. Il norvegese ha iniziato la sua cavalcata dal crono di 7.04 nei 60 metri e ha impressionato tutti nel salto in lungo, raggiungendo la fantastica misura di 8.