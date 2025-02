Sport.quotidiano.net - San Piero, che festa. Il Lebowski la spunta. Crisi Firenze Ovest

Girone A-Viaccia 1-2 (sabato). L’è ancora in difficoltà nel ritrovare la strada del successo. Le tante assenze per infortuni hanno impedito a Creanza di schierare la formazione tipo. Dopo il pareggio di Petracci, al 93’ il gol di Yahon Mande firma il successo per il fanalino di coda del campionato. Interc. Monsummano-Cubino 0-0. La ferrea difesa del Monsummano anche a denti stretti ha chiuso i varchi agli attaccanti del Cubino. Girone B C.S.-Ginestra F.na 2-1. Ilha dovuto sudare più del dovuto per arrivare al successo. Un grande Burchielli apre, gli ospiti fanno pari con Mazzuoli. Gualandi regala poi il successo. Espulso Checcucci della Ginestra. Invicta Sauro-Cerbaia 1-1. Al gol di Angelini il Cerbaia ha risposto con Calvetti prendendosi il punto che voleva.