San Donato, un mezzo mobile per lo screening del tumore alla mammella

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Ampliare l'offerta sulla prevenzione oncologica, in modo particolare per la prevenzione deldella. È questo l’obiettivo del servizio offerto a partire da oggi, lunedì 3 febbraio, alle donne all’ospedale Sandi Arezzo: unposizionato al Centro di Senologia che monterà un mammografo di ultima generazione in grado di offrire una diagnostica di altissima qualità. Glieffettuati saranno poi validati da personale specializzato e, se necessario, saranno oggetto di approfondimento da parte del Centro di Senologia dell’ospedale San. “La finalità di questa operazione è aumentare progressivamente le mammografia effettuate durante l'anno - sottolinea Alessandro Cosimi, responsabiledella Asl Toscana sud est -.