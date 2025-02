Ilgiorno.it - San Colombano, micio curioso precipita in un pozzo e resta incastrato: salvato dai pompieri

Sanal Lambro (Milano), 3 febbraio 2025 –in una otto metri di profondità. L'allarme è scattato sulle colline di Sanal Lambro. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un gattoè inavvertitamenteto in unper l'irrigazione, fortunatamente privo d'acqua, a otto metri di profondità. Per restituirlo alla proprietaria, i vigili del fuoco hanno dovuto predisporre il piano di salvataggio dell'animale e lavorare non poco. Soccorsi in arrivo In particolare è intervenuto il distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Sant’Angelo Lodigiano, con una autopompa, insieme a personale specializzato del nucleo Sap Speleo alpino fluviale del comando provinciale di Lodi. Gli esperti si sono calati nele hanno recuperato ilche, nonostante lo spavento per l'improvvisa caduta, per fortuna stava bene.