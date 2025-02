Quotidiano.net - San Biagio: il Santo Protettore della Gola Celebrato il 3 Febbraio

Chi era SanSannacque in Armenia nel III secolo e divenne vescovo di Sebaste. Era un uomo di grande fede e dedizione, noto per la sua capacità di guarire i malati e compiere miracoli. Durante le persecuzioni cristiane sotto l'imperatore Licinio,fu arrestato e imprigionato per la sua fede. Nonostante le torture, rifiutò di rinnegare il cristianesimo e fu infine martirizzato. La sua vita e le sue opere di guarigione lo resero una figura venerata sia in Oriente che in Occidente. Perché Sanè diventatoSanfu canonizzato per la sua fede incrollabile, il suo martirio e i numerosi miracoli attribuiti a lui. La sua fama di guaritore si diffuse rapidamente, e molti fedeli iniziarono a invocarlo per guarire malattie. La Chiesa riconobbe la sua santità, e il suo culto si diffuse rapidamente in tutta Europa.