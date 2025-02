Ilrestodelcarlino.it - San Barbaziano a Bologna, viaggio nella storia e nell’installazione dell’artista Per Barclay

, 3 febbraio 2025 – Si apre un’ex chiesa al pubblico, si inaugura un’installazione posta in dialogo con lo spazio e si sprigionano tante narrazioni che ci conducono per manodi. La protagonista assoluta è l’ex Chiesa di San, all’angolo tra via Cesare Battisti e via Barberia, fresca di un accurato restauro conservativo, dove da venerdì scorso (e fino a domenica) si può entrare e godere della sua visione sottolineata dall’installazione di Per‘La Strage degli Innocenti’, attivatrice di tante riflessioni. L’opera è posta al centro di questa chiesa sconsacrata, che nei secoli ha vissuto tante avventure religiose, architettoniche e d’uso (è stata anche officina per auto): il nostro podcast di oggi, ‘Il Resto di’, ascoltabile sul sito del Carlino, su Google Podcast e su Spotify, approfondirà la sua vicenda, connessa a quella del suo architetto, il bolognese Pietro Fiorini (1539-1629), che tra il 1608 e il 1612 la ricostruì dalle fondamenta, per sostituire la vecchia chiesa del convento omonimo ritenuta ormai inadatta alle nuove esigenze di culto definite dal Concilio di Trento.