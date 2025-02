Justcalcio.com - Sampdoria, arriva l’ennesimo portiere? Occhi su Cragno e Joronen, il punto|Calciomercato

2025-02-03 12:14:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:NurPhoto via Getty Images Lasta vivendo un’annata incredibile per quanto riguarda la situazione dei portieri, con un’alternanza continua tra infortuni e cambi forzati. Il primo estremo difensore della stagione è stato Simone Ghidotti, poi sostituito da Paolo Vismara a causa di un infortunio muscolare. A quel punto, il direttore sportivo Accardi era intervenuto sul mercato acquistando Marco Silvestri su indicazione di mister Sottil. Tuttavia, Silvestri è stato successivamente messo fuori rosa, costringendo laa riaffidarsi a Ghidotti fino al suo secondo infortunio. Con Ghidotti fermo ai box, la Samp ha deciso di ingaggiare Samuele Perisan, che ha fatto il suo esordio sabato contro il Cosenza.