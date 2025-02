Ilrestodelcarlino.it - Salvini attacca Lepore su via Fioravanti: “Delirio green”

Bologna, 3 febbraio 2025 - Matteoil sindaco di Bologna Matteoparlando di "" per il bando sul cohousing di via. "A Bologna - scrive sui social il leader della Lega e vicepremier - il Pd riesce a superarsi lanciando un bando per assegnare case soltanto a chi abbia avuto esperienze nel mondo 'dell'attivismo ambientale'. Quindi no alle famiglie che non arrivano a fine mese ma sì a eco-delinquenti ed estremisti. Uno schiaffo a tante persone realmente bisognose, che vergogna". Case popolari nell’ex Xm24. Bando sotto la lente di Battistini: "Paletti assurdi, valuto ricorsi" Non tarda la replica del sindaco. "Il ministronon sa di cosa parla, si occupi dei treni e dei loro ritardi, dove mi pare un po' in difficoltà", ironizza. Sul bando co-housing del Comune di Bologna "abbiamo seguito le linee guida del ministero, che anche questa volta mi pare non conosca.