Fanpage.it - Salvatore Sinagra resta in pericolo di vita, il papà: “Non so se ce la farà. Sappiamo poco sull’uomo fermato”

Leggi su Fanpage.it

"Non riusciamo a farci una ragione di quello che gli hanno fatto - commenta Andrea, padre di, in coma dopo l'aggressione a Lanzarote, a Fanpage.it -, anche perché non c'era un motivo. Sembrava un banale diverbio da bar, iniziato e concluso nel giro di pochi minuti, invece l'ha aspettato fuori per massacrarlo".