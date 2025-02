Metropolitanmagazine.it - Salvatore Sinagra, l’aggressore confessa: “L’ho colpito io”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ha 25 anniche ha spedito, il 30enne di Favignana residente e Lanzarote che ora si trova in fin di vita. A riferire le generalità delè l’Alta Corte di giustizia delle Canarie (Tsjc), che spiega che il giovane sarebbe stato fermato lo scorso sabato, esattamente una settimana dopo l’aggressione. Ora un giudice ha convalidato la custodia cautelare senza cauzione.diLa confessione del 25enne sarebbe arrivata subito. E ha specificato che l’aggressione è partita a causa della droga, che lo avrebbe spinto ad aggredirlo così violentemente. “Sono stato io a colpirlo”, sarebbero state le parole dette agli inquirenti. Si è giustificato per le violenze causate dall’abuso di droga. “Ero pieno di cocaina, non riuscivo a controllarmi”.