Thesocialpost.it - Salvatore Sinagra, il suo aggressore ha confessato: “Ero sotto effetto di droghe”

Leggi su Thesocialpost.it

Aggressione a Lanzarote: Convalidato il Fermo del 25enne Accusato di Lesioni GraviIl tribunale di Arrecife ha convalidato il fermo del 25enne originario di Lanzarote, accusato di aver aggredito brutalmente, un trentenne siciliano attualmente ricoverato in coma farmacologico presso un ospedale di Las Palmas. L’, che hail crimine, rimarrà in carcere preventivo senza cauzione, in attesa di ulteriori sviluppi processuali.La confessione: “Erol’di”Secondo quanto riferito dai legali della famiglia, il giovane spagnolo ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di essere statol’di sostanze stupefacenti al momento dell’aggressione. La dinamica dell’evento rimane ancora poco chiara, ma ciò che emerge con forza è l’assenza di un movente: le vittime e l’non si conoscevano e non esistevano precedenti contatti tra i due.