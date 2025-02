Lapresse.it - Salvatore Sinagra, arrestato il presunto aggressore dell’italiano picchiato a Lanzarote

È stato fermato nella tarda serata di sabato, poco prima di mezzanotte, ildi, il 30enne di Favignana in coma dopo il pestaggio di cui è stato vittima, lo scorso 26 gennaio, a, e ricoverato nell’ospedale Doctor Negrín di Las Palmas.La svolta nelle indaginiLa svolta nelle indagini è dunque arrivata a una settimana dal pestaggio all’esterno del bar di Playa del Carmen. L’, residente ae con precedenti penali, è statoil 1 febbraio alle 23.40 grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Sarà portato in tribunale ad Arrecife.L’appello del padre diIl padre del 30enne , Andrea, è adallo scorso lunedì. Il caso è seguito dal Consolato e dall’Ambasciata italiana in Spagna, mentre proseguono le indagini della Guardia Civil.