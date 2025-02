Dayitalianews.com - Salvatore Sinagra aggredito con un tirapugni, arriva la svolta: fermato il sospetto aggressore

Possibilenel caso di, 30enne di Favignanafuori un bar a Lanzarote da un balordo che ora lotta tra la vita e la morte. La polizia, grazie alle telecamere di videosorveglianza posizionate fuori al locale, ha individuato una persona ritenuta responsabile della selvaggia aggressione. A documentare la violenza c’è un video, pubblicato dal sito spagnolo laprovincia.es, dove si vede un uomo lanciare delle sedie e un gruppo di persone accorrere per vedere cosa stava succedendo.Chi è ildi?Da quanto trapelato finora ilsarebbe un uomo di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine spagnole, di cui però non sono state rese note le generalità. Il ragazzo è stato ascoltato per diverse ore, ma le sue dichiarazioni non sono state diffuse.