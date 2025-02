Iodonna.it - Salire sul palco per Maria Tomba è un sogno che si realizza e una promessa fatta al padre

Milano, 1 feb. (askanews) –è in gara al 75° Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte con il brano “Goodbye (voglio good vibes)”. Una canzone che racconta di un amore giocoso, mettendo in evidenza le emozioni contrastanti che accompagnano le relazioni. Il brano si distingue per le sue sonorità contemporanee e per un testo che celebra l’indipendenza, riflettendo il carattere frizzante di. Leggi anche › Su Rai 1 la sfida di “Sarà Sanremo”, si decidono i 4 cantanti Nuove Proposte del festival 2025 “Il brano si intitola Goodbye, Voglio Good Vibes. È nato in studio da un’idea appunto che avevo molto chiara nella mia mente del messaggio che volevo trasmettere. E parla fondamentalmente di andare oltre le apparenze perché siamo molto di più di quello che normalmente mostriamo e per apparenza intendo maschere sociali.