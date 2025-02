Zon.it - Salerno indietro nell’era digitale: solo il 15% delle scuole ha un’aula informatica

La trasformazionesembra ancora lontana nellepubbliche di, dove la carenza di aule dedicate all’evidenzia un preoccupante ritardo.I numeri dell’indagineSecondo uno studio di OpenPolis,12 edifici scolastici su 80 nel capoluogo sono dotati di aule attrezzate per lo studio dell’, mentre in ben 62 istituti le aule non risultano adeguatamente definite. Questo si traduce in un dato allarmante: appena il 15%salernitane offre spazi idonei per l’apprendimento.Un ritardo rispetto alla media regionaleregistra una percentuale inferiore rispetto alla media della Campania (22%), che a sua volta è tra le regioni con il minor numero di istituti provvisti di aule informatiche. Fanno peggiopoche regioni, come l’Abruzzo (24%), la Calabria (21,8%) e il Lazio (18,1%).