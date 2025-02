Calciomercato.it - Salah-Eddine prima del gong: visite mediche prenotate con la Roma | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Dopo l’arrivo in città di Nelsson, il club giallorosso aspetta il via libero definitivo per far viaggiare l’esternoReduce dall’ottimo pareggio in extremis contro il Napoli, lasta vivendo delle ultime ore di calciomercato a dir poco intense. In mattinata, a Fiumicino è sbarcato Victor Nelsson, preso in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray, ma il centrale danese non sarà l’unico colpo in entrata di Florent Ghisolfi.all’ultimo respiro:con laCM.ITLe informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano, infatti, che il club giallorosso ha già prenotato leper Anass. La dirigenza capitolina ha mosso passi sempre più concreti per arrivare al terzino sinistro e attende l’ultimo via libera del Twente per chiudere un’operazione di poco inferiore ai 10 milioni di euro.