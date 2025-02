Napolipiu.com - Saint-Maximin più lontano, spuntano due alternative: i dettagli

Leggi su Napolipiu.com

piùdue: i">La trattativa con l’Al Ahli si complica. Il Napoli valuta Boga del Nizza e Amuzu dell’Anderlecht, ma ci sono delle riserve.La trattativa per portareal Napoli si complica. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nonostante il lavoro incessante del ds Manna, l’operazione con l’Al Ahli appare sempre più in salita.Gli azzurri stanno quindi valutando le. Il primo nome è quello di Jeremie Boga del Nizza, ma le condizioni fisiche del francese non convincono pienamente la dirigenza partenopea.L’altra pista porta a Francis Amuzu, esterno belga dell’Anderlecht. Al momento, però, come sottolinea il quotidiano, per entrambe lenon ci sono stati passi concreti.Il club continua a lavorare su più fronti, con Manna impegnato a trovare la soluzione migliore per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Conte.