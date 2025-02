Sabaudia-Latina difesa dell’arenile | Continuiamo a preservare i chilometri di costa

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2025 – “Considero positiva la conferma del finanziamento di 1,1 milione di euro da parte della Regione Lazio per l’esecuzione dell’intervento dicostiero, oggetto di un protocollo d’intesa tra il Comune died il Comune di. Come ebbi modo di rassicurare in tempi non sospetti, il Comune dinon rischiava di perdere il finanziamento regionale”. Lo dichiara Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.“La Regione si è mostrata molto disponibile ad affrontare la questione insieme al Comune die così si è verificato.- continua- E’ la dimostrazione di quanto il gioco di squadra tra il sottoscritto, il Comune died in particolare l’assessore Gianluca Di Cocco e gli uffici regionali, porta benefici per tutto il territorio.