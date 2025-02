Juventusnews24.com - Sabatini senza filtri: «Juve paralizzata dalla paura nella prima mezz’ora. Su Thiago Motta devo dire una cosa»

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni del giornalista negli studi di Pressing dopo la vittoria dellantus all'Allianz Stadium contro l'EmpoliIntervenuto negli studi di Pressing Sandroha parlato così dellantus, reducevittoria all'Allianz Stadium contro l'Empoli. Le sue dichiarazioni.– «Io faccio fatica a capire tante decisioni di. Thuram che mi sembra il miglior acquisto ogni tanto sparisce, Yildiz è uscito per far posto a Vlahovic. Io un tentativo l'avrei fatto ma non a scapito di Yildiz. Questa è la sua gestione. Riguardo alla partita laerae l'Empoli perha fatto quello che voleva, poi si fanno male in due sull'1-0 e sono arrivati i tre punti che sanno di liberazione»