Ilfattoquotidiano.it - Russia-Ucraina, il Cremlino: “Per trovare un accordo necessarie le elezioni a Kiev”. Gli Usa hanno proposto il voto entro fine anno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Perundi pace, leinsono una condizione imprescindibile. Lo ha chiarito il portavoce del, Dmitri Peskov, all’indomani delle dichiarazioni del rappresentante di Donald Trump per l’, Keith Kellogg. Secondo il generale in pensione, gli Usa vogliono che asi svolgano, possibilmenteladell’. “L’idea stessa di tenereinè importante dal punto di vista della legittimazione della leadership”, ha sottolineato oggi Peskov, aggiungendo che secondo il presidente russo Vladimir Putin questa “è necessaria dal punto di vista della fissazione giuridica di eventuali accordi in termini di risoluzione del conflitto“. Sembra chiaro che laquindi stia spingendo per arrivare a una tregua ottenendo in cambio la caduta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definito “illegittimo” dal