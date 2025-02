Lapresse.it - Russia, esplosione a Mosca: un morto

In un complesso residenziale a nord dic’è stata un’che ha provocato la morte di almeno una persona. Ne ha dato notizia la Tass. L’agenzia russa parla anche di persone ferite. L’si sarebbe verificata al primo piano di uno dei palazzi. L’agenzia Interfax riporta che secondo una fonte lo scoppio sarebbe stato provocato dall’di una granata.Gravemente ferito fondatore battaglione nel Donbass Nell’avvenuta in un complesso residenziale di lusso nel nord-ovest diè rimasto gravemente ferito Armen Sargsyan, noto anche come Armen Gorlovsky, fondatore di un battaglione di volontari nel Donbass e a capo della Federazione di pugilato del Donetsk. Ne danno notizia le agenzie russe. “Sargsyan è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono valutate come estremamente gravi”, hanno detto le forze dell’ordine a Interfax.