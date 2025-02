Sport.quotidiano.net - Rugby, si interrompe a sette la striscia di vittorie consecutive. Il Giacobazzi perde a Piacenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

lyons 208 LYONS: Bassi G.; Nakov, Mazzocchi, Russo, Spezia L.; Solari, Fornasari; Perazzoli, Spezia G., Carmoni; Pozzoli, Bosi; Salerno, Borghi, Cantù. A disposizione: Cocchiaro, Bosoni, Bassi L., Petrusic, Efori, Profiti, Groppelli. All. Baracchi e Solari.MODENA: Pagliai (63’ Pergola); Pianigiani, Mazzi, Michelini, Trotta; Esposito (72’ Fumagalli), Petti (49’ Traversi); Debortoli (41’ Rodriguez), Carta, Flores (52’ Bellei M.); Tarantini, Venturelli L. (41’ Venturelli M.); Ori (45’ Malisano), Musajo, Morelli. All. Guareschi. Arbitro: Federico Smussi di Brescia Marcature: 11’ meta Pozzoli tr Russo, 20’ meta Nakov tr Russo, 36’ cp Russo; 49’ cp Michelini, 68’ cp Groppelli, 74’ meta Pianigiani. Note: Ammonito: 35’ Ori. P.t. 17-0. Punti Lyons 4,0. Siladi 7del, che scivola per 20-8 con ilLyons e ora è terzo scavalcato da Bergamo senza poter approfittare del ko della capolista Brixia, attesa il 16 dopo la sosta a Collegarola.