Rugby: il Sei Nazioni non smuove il ranking. L'Italia chiamata a difendere al top 10

Si è conclusa la prima giornata del Guinness Sei2025 e le vittorie di Francia, Scozia e Irlanda non hanno sorpreso e, soprattutto, non hanno smosso il. Hanno vinto le favorite, hanno vinto le padrone di casa e hanno vinto le squadre già nettamente avanti nelrispetto alle dirette avversarie e, così, non cambia la classifica mondiale della palla ovale.In vetta resta, infatti, il Sudafrica, che ha 92.78 punti ed è seguita dall’Irlanda, che battendo l’Inghilterra resta a quota 90.78. Si conferma al terzo posto la Nuova Zelanda, seguita dalla Francia, la quale battendo il Galles si conferma con 88.51 punti e precede l’Argentina, quinta, con 84.97 punti.Resta al sesto posto la Scozia, unica a guadagnare qualche punto decimale battendoa 83.57, che allunga sull’Inghilterra, che nonilcon il ko di Dublino.