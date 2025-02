Ilgiorno.it - "Rubare è il nostro lavoro". La borseggiatrice seriale colta sul fatto in Centrale

Quel video era diventato virale sui social un paio di anni fa. Una sorta di manifesto programmatico delle borseggiatrici seriali, datato febbraio 2023: "Ho rubato ieri, ho rubato oggi, già lo sanno che rubiamo.è il, dobbiamo, si ruba", aveva detto a favor di smartphone, in piazza Duca d’Aosta, l’allora diciottenne Jennifer Sujlic, generando le reazioni indignate dei cittadini che la stavano riprendendo. E proprio lì, davanti alla Stazionedi Milano, la ventenne bosniaca, domiciliata nel campo nomadi di via Monte Bisbino al confine con Baranzate, è stata arrestata dagli investigatori della Squadra mobile con l’accusa di furto aggravato in concorso con una connazionale di 24 anni. Ore 20.50 di sabato, siamo davanti agli ingressi del principale scalo ferroviario cittadino.