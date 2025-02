Digital-news.it - Royal Rumble 2025 su DMAX: stasera in chiaro WWE con John Cena in Streaming su Discovery+

Si riapre la grande stagione degli eventi più attesi della WWE®e si parte subito con il primo dei “big four” annuali, la, show in programma al Lucas Oil Stadium di Indianapolis, che quest’anno raggiunge il traguardo della 38esima edizione.Ancora una volta sarà(canale 52 del gruppo Warner Bros. Discovery) ad offrire ai fan italiani la visione indell’esclusiva serata-evento lunedi 3 febbraio alle ore 21:25, a poche ore dalla messa in onda USA, con il commento delle insostituibili voci ufficiali Luca Franchini e Michele Posa. La partnership con WWE® consolida la posizione dicome “casa italiana” del grande wrestling. Lo spettacolo sarà disponibile anche in livee on demand sulla piattaforma.Circa quattro ore di adrenalina pura con le superstar della federazione e con la gloriosa presenza di, che parteciperà per l'ultima volta nell'ambito del suo "Farewell Tour"