Rossitto su Anguissa | Difficile mantenere sempre un rendimento altissimo

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio, allenatore ed ex centrocampista, tra le altre, di Napoli, Fiorentina ed Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni.sul recupero dell’Inter contro la Fiorentina. Dovesse vincere, ci sarebbe un contraccolpo per il Napoli?“No, non credo. Non vedo grandi problemi. Certo, la lotta si fa dura, ma il percorso è ancora molto lungo. Vedo dei vantaggi per il Napoli perché ha acquisito una grande mentalità, trasmessa dal suo allenatore, che è un fuoriclasse. L’Inter, invece, avrà molti impegni e il Napoli dovrà concentrarsi solo sul campionato. Non vorrei mai avere contro Conte in questo momento, perché sa come arrivare fino in fondo e vincere. Non è semplice. L’Inter ha mezzi incredibili, è una squadra fortissima, ma questo Napoli fa paura”.