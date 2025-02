Anteprima24.it - Rosa D’Eliseo nuovo comandante dei vigili del fuoco di Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiCambio al vertice al comando provinciale deideldidopo l’addio di Paolo Massimi che ha ceduto il testimone a, in precedenza a capo dei caschi rossi di Bari. Il mandato di Massimi è durato due anni durante i quali ha saputo guadagnarsi la stima e il rispetto dei suoi uomini affrontando con grande senso del dovere le numerose sfide quotidiane. Tramite i social, anche il sindaco diCarlo Marino ha voluto salutare Paolo Tommasini con un post: “Stamattina ho ricevuto in Comune ildeidel, Paolo Massimi, che oggi lascia la città die assume unimportante incarico a Roma. Ho salutato un eccellente professionista, che ha dato un grande contributo alla nostra comunità, guidando un Corpo che è sempre pronto a intervenire in ogni situazione di pericolo e di emergenza, con passione e spirito di servizio.