ROMANO | Here we go! Okafor al Napoli affare fatto col Milan

li azzurri chiudono per l'attaccante svizzero classe 2000: arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sarà lui il sostituto di Kvaratskhelia.Ilpiazza il colpo last minute per sostituire Kvaratskhelia. Dopo diverse piste sfumate, il club di De Laurentiis ha deciso di puntare forte su Noah, strappandolo alcon un'operazione lampo nelle ultime ore di mercato.L'esperto di calciomercato Fabrizioha confermato l': "stanno verificando tutti i documenti per l'accordo di prestito di Noah". La formula è quella del prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23 milioni.Un'operazione che soddisfa tutte le parti in causa: iltrova il sostituto ideale per il georgiano, ilriesce a piazzare un giocatore che non rientrava più nei piani tecnici dopo il fallito trasferimento al Lipsia (dove non aveva superato le visite mediche), mentre il calciatore avrà l'opportunità di rilanciarsi sotto la guida di Antonio Conte.