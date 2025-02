Secoloditalia.it - Roma violenta, 16enne accoltellato a Testaccio da 2 nordafricani. Operato alla milza, è vivo per miracolo

. Un ragazzo di 16 anni è statoieri sera davantistazione di Trastevere. A colpirlo all’addome, procurandogli una lesione gravissima, due stranieri, probabilmente. Le sue condizioni, riferite in un primo tempo gravissime, dopo l’intervento notturno sono stabili. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, per fortuna non in pericolo di vita. Una volta aggredito a Ponte(e non a Monteverde come era stato riferito inizialmente) dai dueè riuscito a raggiungere Piazza Flavio Biondo. Dove ha chiamato la madre per farsi soccorrere., sedicenneda 2Secondo quando ha raccontato il giovane, che nonostante la ferita è stato capace di chiamare il numero unico per l’emergenze, l’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una rapina.