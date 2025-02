Romadailynews.it - Roma: truffa coppia anziani con la scusa del finto maresciallo dei carabiniere, arrestato 17enne

I Carabinieri della Stazione diMacao, insieme a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia diCentro hannoin flagranza di reato unoriginario di Napoli, senza occupazione e con precedenti, poiche’ gravemente indiziato del reato di rapina aggravata ai danni di unadi, marito e moglie.Nello specifico, l’anziano si e’ presentato nella caserma dei Carabinieri della StazioneMacao di via Mentana, riferendo ai militari di essere stato contattato e convocato telefonicamente da un sedicente, per chiarire il suo possibile coinvolgimento in una rapina in gioielleria. Compreso che l’anziano si trovava in difficolta’ e che la dinamica dei fatti era poco chiara, i carabinieri si sono subito precipitati a casa dell’uomo, dove la moglie 82enne era rimasta sola e che, nel frattempo, era stata contattata e costretta a consegnare tutti i gioielli in possesso ad un sedicenteed a un perito, per evitare che il marito finisse in ulteriori guai giudiziari.