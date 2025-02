Dayitalianews.com - Roma, spara alla testa di un negoziante ma, la pistola si inceppa: arrestato 27enne

Ha cercato di uccidere undi via di Torrevecchia andoglima, fortunatamente, lasi èta. Per questo gli agenti della Polizia hannoun ventisettenne accusato di tentato omicidio. Vittima dell’aggressione è un uomo di quarantanove anni che aveva denunciato più volte l’aggressore.La ricostruzione dei fattiSecondo quanto ricostruito, il ventisettenne avrebbe più volte rubato la merce dal minimarket di via di Torrevecchia. Il quarantanovenne che si è accorto dei furti lo ha denunciato. Il tentato omicidio sarebbe da ricondurre ad una vendetta nei confronti del. Illo ha raggiunto nell’esercizio commerciale all’angolo con via delle Valli del Fontanile, lo ha massacrato di botte, colpendolodiverse volte con il calcio della, poi, ha poi puntato l’armadella vittima con un colpo in canna e ha premuto il grilletto.