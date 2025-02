Romadailynews.it - Roma: si ribalta camion alla Mistica, trasportava tonnellate di carne

Unchedisi e’to su di un fianco intorno alle 5 di stamattina in viale Marisa Bellisario, all’incrocio con via di Villa Gianni, in zona La. Sul posto intervenute diverse pattuglie del gruppo Casilino della polizia locale diper la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilita’. Il conducente del mezzo, un uomo polacco di 28 anni, e’ stato trasportato in codice giallo al policlinico di Tor Vergata per le cure del caso. Per consentire le complesse operazioni di rimozione del mezzo pesante, tramite alcune gru, si e’ resa necessaria la chiusura di viale Bellisario in direzione di via Prenestina. I vigili urbani sono tuttora impegnati nelle attivita’ per agevolare la viabilita’ nella zona.Ilche si e’to stamattina alle 5 in zona La