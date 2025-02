Sololaroma.it - Roma, sfuma Goglichidze: accelerata per Nelsson del Galatasaray

Colpo di scena nella trattativa tra Empoli eper il trasferimento del giovane difensore georgiano Saba, classe 2004. Dopo le indiscrezioni che davano per imminente la chiusura dell’accordo sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni, la situazione ha subito una brusca frenata.Durante la conferenza stampa post-partita all’Olimpico, dopo la sfida trae Napoli, un giornalista ha chiesto a Claudio Ranieri conferma sull’arrivo del giovane talento georgiano. La risposta del tecnico giallorosso è stata perentoria: “Hanno confermato male. Non arriva“. iI motivo della frenata risiederebbe in disaccordi sui bonus e sulle condizioni legate all’obbligo di riscatto.su: principio d’accordo con ilCon il mercato invernale agli sgoccioli e la necessità impellente di rinforzare la difesa, la dirigenza giallorossa, guidata dal ds Ghisolfi, ha immediatamente virato su Victor, difensore centrale danese classe 1998, seguito anche dal Napoli.