Sololaroma.it - Roma, non solo Nelsson: Ghisolfi tratta Salah-Eddine

Leggi su Sololaroma.it

Dopo la cessione di Nicola Zalewski all’Inter e con Samuel Dahl sempre più vicino al Benfica, il tecnico Claudio Ranieri ha fatto capire chiaramente la necessità di aggiungere un nuovo terzino sinistro che possa dare respiro ad Angelino, protagonista con il gol del pareggio contro il Napoli ieri sera.Con il termine della finestra di mercato fissato per la mezzanotte di oggi, il direttore sportivoè al lavoro per trovare un profilo adatto a soddisfare le richieste dell’allenatore. Sul fronte difensivo centrale, si attende oggi la formalizzazione del trasferimento di Victordal Galatasaray, con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra, lastarebbe puntando su Anass, laterale mancino classe 2000 del Twente.