Terzotemponapoli.com - Roma-Napoli, tra Luca Toni e le donne della TV

Leggi su Terzotemponapoli.com

si è conclusa con un pareggio. Ilpensava di averla vinta, Angelinho la rimette in parità quasi allo scadere. Di seguito i pareri di Lauca, Maria Mazza e Caterina Balivo., le parole di, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio tra. Così l’ex attaccante: “Ildoveva spingere un po’ di più, non l’ha mai chiusa queta partita, poi sono entrati giocatori giallorossi un po’ più forti e ha preso gol nel finale, pareggio giusto. Ilpensava di avere già i 3 punti in tasca e questi punti pesano, andare in uno scontro diretto a pari punti è un conto, laha fatto la sua bella partita. Bellissimo gol di Spinazzola, rivederlo con questa gamba e vederlo fare gol è un valore azzurro per questo