Calciomercato.it - Roma-Napoli, Spinazzola svela il siparietto con Pellegrini e gli altri: “Vi svelo cosa mi hanno detto”

L’esterno azzurro, autore del gol dell’ex, ha espresso il suo rammarico e hato il divertentecon gli amici in giallorossoIlstecca proprio nel recupero all’Olimpico e butta al vento due punti che valevano un allungo importante sull’Inter in chiave scu. Prestazione non brillantissima per gli uomini di Antonio Conte.Leonardo(LaPresse) – calciomercato.itNel postgara ha parlato proprio Leonardo, autore del gol dell’ex:“C’è un po’ di rammarico, fino a martedì avremo un po’ di delusione addosso. Abbiamo fatto grandi partite, in questo stadio contro una grande squadre come laera difficile uscirne vittoriosi o con un punto. Ma ci siamo riusciti. Prendere gol all’ultimo fa male”.hai provato al gol? “Oltre al gol per cui sono felice, e sarei stato doppiamente felice se fosse valso la vittoria.