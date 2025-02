Puntomagazine.it - Roma-Napoli 1-1: Un pareggio nel recupero, il sogno scudetto rimane vivo per entrambe

Leggi su Puntomagazine.it

Un gol di Angelino nelferma il, cheal comando, mentre laconquista un punto importante nella lotta per l’Europa.Unche fa bene al morale della, ma non ferma la corsa del. Il posticipo della 23esima giornata di Serie A all’Olimpico termina 1-1, con gli azzurri in vantaggio fino al 90’+2, quando Angelino, subentrato nel secondo tempo, sigla il gol delper i giallorossi, regalando una boccata d’ossigeno a Claudio Ranieri.La partita ha visto un primo tempo in cui ilha saputo contenere la pressione dellae, grazie a un gol di Leonardo Spinazzola al 29?, ha chiuso la prima frazione in vantaggio. Un pallonetto del terzino azzurro, servito da un preciso lancio di Juan Jesus, beffa il portiere Svilar e porta ilsull’1-0.