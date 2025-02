Liberoquotidiano.it - Roma-Napoli 1-1, nel recupero Angelino risponde a Spinazzola

(ITALPRESS) – Un gol diin pienochiude la striscia di sette vittorie consecutive delin campionato. All'Olimpico laacciuffa l'1-1 e fa un regalo all'Inter, fermata dal Milan, sempre sull'1-1, nella stracittadina del tardo pomeriggio. Rimangono quindi tre i punti di distanza tra i partenopei in vetta (54) e i nerazzurri secondi (51): gli uomini di Simone Inzaghi devono però giocare in settimana la prosecuzione della partita contro la Fiorentina. Sono invece trentuno i punti della, ormai lontana dalle posizioni di vertice e più concentrata sulle coppe. Proprio per questo motivo Claudio Ranieri, a tre giorni dal quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, lascia inizialmente in panchina Hummels, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers, Dybala e Dovbyk.