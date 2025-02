Primacampania.it - Roma-Napoli: 1-1. I partenopei raggiunti al ‘92 dai giallorossi

Leggi su Primacampania.it

– Questa volta la “magia” ad Antonio Conte non è riuscita per un soffio. Ilsi fa raggiungere dallain pieno recupero ed agguanta un pareggio che sembrava insperato. Ilmanca l’allungo sull’Inter che ora aspetta tra qualche giorno il recupero Fiorentina-Inter per avere una classifica definitiva. Il match. Compatti i, gli ospiti non trovano spazi e nemmeno rischiano.Lampo al 29?,quando Juan Jesus trova la corsa di Spinazzola: l’ex arriva davanti a Svilar e scodella il pallonetto vincente. Nel recupero, tamburellante azione della, Meret si salva su Ndicka. Ora è ilche può controllare. Due punizioni di Paredes: la prima larga di poco; la seconda sul palo esterno (75?) Assalto finale giallorosso:al 92? cross di Saelemaekers, splendido sinistro al volo di Angelino che vale il pari.