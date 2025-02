Napolipiu.com - Roma-Napoli 1-1: Gli azzurri soffrono semrpe con le piccole

Gli azzurri dominano e passano con Spinazzola, ma nel finale subiscono il pareggio dopo due episodi dubbi in area giallorossa. McTominay atterrato: l'arbitro lascia correre. Il Napoli viene raggiunto all'ultimo respiro all'Olimpico: il sinistro chirurgico di Angelino al 93? vanifica il vantaggio di Spinazzola e impedisce agli azzurri di portarsi a +5 sull'Inter. Una beffa che brucia ancora di più per i due rigori non fischiati, in particolare un contatto netto su McTominay che ha fatto infuriare la panchina partenopea. La partita si era messa sui binari giusti grazie alla perla dell'ex Spinazzola, autore di un delizioso pallonetto che aveva fatto ammutolire l'Olimpico. Il Napoli ha poi controllato il match, rischiando solo su un colpo di testa di Ndicka neutralizzato da un intervento prodigioso di Meret.