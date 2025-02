Sport.quotidiano.net - Roma-Napoli 1-1, Angelino pareggia all'ultimo secondo

, 2 febbraio 2025 – La striscia di vittorie di fila delsi ferma a 7 e sul prato dell'Olimpico, teatro di un 1-1 che fa eco al medesimo risultato maturato nel derby di Milano. Alla fine, parlando delle due rivali per lo scudetto, i rimpianti ci sono per entrambe: l'Inter manca la chance di accorciare e gli azzurri quella di andare in fuga nonostante il gol dell'ex di Spinazzola. Per una volta a tradire Conte è la coda del match, spesso decisiva in positivo nell'arco della stagione: dopo aver flirtato a lungo con il meritato pareggio, con tanto di palo colpito da Paredes dagli sviluppi di una punizione, i giallorossi, rimpolpati dai cambi di Ranieri (ottimo l'ingresso di Saelemaekers, autore dell'assist) impattano nel recupero con, per un punticino comunque utile nell'ottica delle posizioni buone per l'Europa.