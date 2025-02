.com - Roma-Napoli 1-1, Angelino al fotofinish blocca la fuga di Conte

(Adnkronos) – Dopo sette vittorie di fila ilpareggia 1-1 all’Olimpico contro lae manca l’allungo sull’Inter in vetta alla classifica oggi 2 febbraio 2025. Al vantaggio degli azzurri con l’ex Spinazzola al 29?, rispondeal 92?. Gli azzurri salgono a quota 54 dopo 23 giornate, +3 sull’Inter che deve recuperare la partita con la Fiorentina. I giallorossi sono invece in nona posizione con 31 punti. Inizio di partitato con le due squadre molto attente alla fase difensiva. Al 12? Lukaku mette in moto McTominay che entra in area ma si allunga troppo la palla e la difesa dellalibera. Due minuti dopo arriva il primo ammonito dell’incontro: è Politano per simulazione. Al 16? azione in percussione di Lukaku che prova la conclusione da fuori area, palla fuori. Al 25? ci prova El Shaarawy che controlla un pallone al limite dell’area ma la conclusione termina oltre la traversa.