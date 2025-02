Secoloditalia.it - Roma, minore con la kippah aggredito brutalmente da un immigrato egiziano (Video)

culla di civiltà? Non sempre. Mercoledì scorso, in via Nazionale, un, la cui unica “colpa” era quella di indossare una, è stato. Il ragazzo, in compagnia della madre, è stato avvicinato da un uomo che, senza alcuna provocazione, lo ha colpito a mani nude. Ora spunta ilda unL’aggressore, un cittadinodi 33 anni, è stato prontamente individuato e arrestato dagli agenti della Digos e dei commissariati di Trevi Campo Marzio e Trastevere, allertati da una segnalazione al 112. Ma la furia dell’uomo non si è fermata qui: dopo l’assalto al giovane, si è scagliato con una bottiglia di vetro contro una negoziante della zona, intervenuta in difesa delle vittime.Le testimonianze raccolte e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno fornito un quadro chiaro dell’accaduto.